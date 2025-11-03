На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кира Найтли отказалась смотреть один фильм с собой в главной роли: «Огромное лицо»

Актриса Найтли призналась, что не смотрела «Пиратов Карибского моря 3»
true
true
true
close
Supplied by FilmStills.net/Global Look Press

Британская актриса Кира Найтли раскрыла, какой фильм с собой в главной роли отказалась смотреть. Ее цитирует People.

По словам Найтли, она редко пересматривает свои фильмы, хотя ей и нравятся сыгранные ей персонажи.

«Я либо не смотрела эти фильмы, либо смотрела всего один раз, потому что не особенно приятное занятие — наблюдать за собственным лицом, обращенным к тебе. Это очень странно», — говорит она.

40-летняя звезда добавила, что многие ее коллеги избегают смотреть собственные фильмы. Актриса добавила, что ни одного раза она не видела только «Пираты Карибского моря: На краю света» — третью часть знаменитой фантастической франищы.

«Я смотрела второй фильм на премьере, но я никогда не видела третий. Я просто чувствую, что у меня там слишком большое лицо. Огромное лицо. Никому не нужно такое видеть», — посмеялась она.

Недавно Кира Найтли объяснила, почему запретила дочерям пользоваться соцсетями.

Ранее «Газета.Ru» вспомнила лучшие роли в фильмографии Киры Найтли.

