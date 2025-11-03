Юрист раскрыл, спасет ли банкротство от долгов «самую успешную бизнес-маму»

Юрист Илья Русяев раскрыл, спасет ли банкротство от долгов блогершу Лизу Миллер (настоящее имя — Елизавета Батюта), которая позиционирует себя как «самая успешная бизнес-мама». Специалиста цитирует NEWS.ru.

По словам Русяева, процедура банкротства создана, чтобы выявить активы и направить их на погашение обязательств, а не для ухода от ответственности. После банкротства, сказал он, будет назначен финансовый управляющий, который получит доступ к документам, запросит данные у банков и ведомств, а также оценит сделки за предыдущие годы: покупки, дарение, переводы родственникам, продажи активов. Подозрительные операции могут быть оспорены в суде, а покупатели спорного имущества рискуют потерять приобретение и перейти в реестр кредиторов с денежным требованием.

«Погашение [налоговых долгов] зависит от того, сколько удастся собрать в конкурсную массу и каковы приоритеты закона: сначала текущие платежи, затем первая и вторая очереди, далее остальные реестровые требования, в числе которых и требования налогового органа; права залоговых кредиторов учитываются отдельно», — объяснил Русяев.

Юрист добавил, что освобождение гражданина от долгов возможно только по завершении процедуры и при отсутствии специальных оснований для отказа. Если будет установлено уклонение от уплаты налогов, сокрытие имущества, фиктивное или преднамеренное банкротство, суд может не освобождать Миллер от обязательств, добавил он. Известно, что в отношении Миллер уже возбуждено уголовное дело по статье о легализации денежных средств — следствие утверждает, что в 2020–2022 годах она уклонилась от уплаты налогов более чем на 130 млн рублей и легализовала часть средств.

«Между Россией и ОАЭ действует договор об экстрадиции: запрос о выдаче возможен, а решение принимают компетентные органы Эмиратов. Итог для должника в любом случае будет определяться законом: оспоренные сделки — назад в конкурсную массу, имущество — на торги, выручка — кредиторам», — заключил Русяев, добавив, что в случае обвинительного приговора по финансовым статьям может добавиться конфискация в уголовном порядке.

