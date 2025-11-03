На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Девятиметровый памятник Ивану Грозному открывают в России

Губернатор Вологодской области анонсировал открытие памятника Ивану Грозному
Вологда Прямой Эфир/VK

Памятник Ивану Грозному в Вологде откроют в День народного единства 4 ноября. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.

«4 ноября мы открываем обновленную площадь у нашего Вологодского Кремля и памятник Иоанну Васильевичу», — сказал он.

До этого Филимонов сообщал, что девятиметровый памятник будет установлен на обновленной Кремлевской площади. По словам главы региона, памятник должен стать символом движения Русского государства вперед, приумножения земель, распространения православной веры.

В начале октября сфинксов, украшающих Египетский мост через Фонтанку в Санкт-Петербурге, сняли с постаментов и направили на реставрацию. Ожидается, что фигуры вернутся на свое место весной 2026 года.

Ранее в Санкт-Петербурге презентовали проект цифровизации мировых памятников.

