Akmal' принял подарок в цветах российского флага на концерте в Донецке

Певец Akmal' выступил в Донецке после инцидента в Казахстане

Российский певец туркменистанского происхождения Akmal' (Акмаль Ходжаниязов) выступил в Донецке после инцидента в Казахстане. Об этом сообщает РИА Новости.

Akmal' принял от поклонницы подарок в пакете в цветах российского флага.

«Вот такие пакеты мне нравятся», — подписал видео в своих соцсетях он.

27 октября стало известно об отмене концертов Akmal' в двух городах Казахстана после того, как он во время выступления в Петропавловске 23 октября отказался принять от одной из зрительниц желто-голубой пакет с подарком. Инцидент вызвал бурную реакцию в соцсетях Казахстана. Некоторые пользователи интернета обвинили артиста в неуважении к цветам государственного флага и призвали отменить его последующие концерты в стране.

Сам Akmal' после скандала в Казахстане заявил, что Россия крепчает.

