Певец Akmal' прокомментировал скандал с отменой концертов в Казахстане

Российский певец Akmal' (настоящее имя — Акмаль Ходжаниязов) после скандала из-за отказа принимать желто-синий пакет с подарком на концерте заявил, что Россия становится сильнее. Об этом сообщает РИА Новости.

«Дай бог здоровья нашим бойцам, чтобы у нас все было хорошо. Вот так вот я прокомментирую. Что там лают у нас за спиной, продолжают лаять — мы от этого только крепчаем», — сказал артист в разговоре с агентством.

27 октября стало известно об отмене концертов Akmal' в двух городах Казахстана после того, как он во время выступления в Петропавловске 23 октября отказался принять от одной из зрительниц желто-голубой пакет с подарком. Инцидент вызвал бурную реакцию в соцсетях Казахстана. Некоторые пользователи интернета обвинили артиста в неуважении к цветам государственного флага и призвали отменить его последующие концерты в стране.

В марте этого года Akmal' расплакался во время концерта в Санкт-Петербурге. 21-летний артист спел поклонникам песню о бабушке, которой не стало уже давно, после чего не смог сдержать слез.

Ранее вокалистку Stoptime снова задержали в Петербурге из-за массового скопления людей.