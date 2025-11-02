На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Люди — неблагодарные сволочи»: Слава не сдержала слез в эфире

Певица Слава со слезами на глазах рассказала о предательстве семьи и коллег
Кадр из передачи «Судьба человека»

Певица Слава (Анастасия Сланевская) в программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым рассказала о своем глубоком личном кризисе в 45 лет.

Сланевская разрыдалась, говоря о предательстве со стороны самых близких: родственников, супруга и коллег. По словам артистки, некоторые люди относятся к ней потребительски, «любят за деньги» и пользуются ее добротой.

«Люди — неблагодарные сволочи! Нельзя так вытягивать из человека все соки. Они думают, что я терпила — и я терплю, даю им шанс исправиться… Я работаю на износ ради их блага! А они так некрасиво поступают», — сказала Слава.

Певица призналась, что чувствует полное истощение на фоне сложившейся ситуации. Однако артистка верит, что сейчас переживает «переломный момент», который станет точкой роста. Слава уже начала дистанцироваться от людей, которые «портят ей жизнь» и «ломают нервную систему».

Чтобы справиться с ситуацией, она также проходит курс терапии, но признается, что пока он «не очень помогает».

В начале октября Слава уже рассказывала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что близкие совершают мерзкие поступки. Артистка призналась, что чувствовала себя беспомощной.

