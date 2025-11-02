На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Это не критика, а прямое разжигание»: Троицкого просят признать террористом в России

Глава ФПБК Бородин призвал признать Артемия Троицкого террористом в России
close
Валерий Мельников/РИА Новости

Глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин призвал в Telegram-канале внести музыкального критика и журналиста Артемия Троицкого (признан в РФ иностранным агентом) в список террористов в России.

Бородин заявил, что Троицкий призывал к расправе над политиками, лгал о СВО и допускал оскорбления в адрес России. По его мнению, критик не просто высказывает критику, а ведет информационную войну против РФ.

«Статус иноагента для таких людей — это лишь формальность. Она не останавливает ядовитую пропаганду, которую Троицкий продолжает изливать на вражеских каналах, в основном украинских», — отметил Бородин.

Под руководством Бородина ФПБК подготовило обращения в российские ведомства с просьбой проверить деятельность Троицкого и включить его в список террористов и экстремистов.

«Его призывы к насилию — это не критика, а прямое разжигание и содействие террору», — подчеркнул глава ФПБК.

До этого Бородин предложил создать «стоп-лист» для артистов России, включив в него певца Григория Лепса из-за скандала во Владивостоке. По словам главы ФПБК, нецензурная лексика и неадекватное поведение артиста на выступлении могли быть вызваны его алкогольным опьянением.

Ранее стало известно, что рэпера Icegergert вызывают в прокуратуру за публичный выкрик «Жизнь ворам!»

