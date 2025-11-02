На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Рэпера Icegergert вызывают в прокуратуру за публичный выкрик «Жизнь ворам!»

SHOT: Icegergert вызывают в прокуратуру за публичный выкрик лозунга АУЕ
true
true
true
close
iceicegergert/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпера Icegergert (настоящее имя Георгий Гергерт) вызывают в прокуратуру. Ему грозит 15 суток за публичный выкрик лозунга движения АУЕ (организация признана в РФ экстремистской и запрещена) «Жизнь ворам!». Об этом сообщает Life, ссылаясь на Telegram-канал SHOT.

«Сегодня сотрудник прокуратуры принес музыканту на дом официальное уведомление о вызове в ведомство. Так как никто не открыл, документ положили в почтовый ящик, а копию разместили в двери. Также его известили в соцсетях», — сказано в посте.

По данным канала, Гергерт должен явиться к правоохранителям для возбуждения дела по административной статье 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций».

28 октября выяснилось, что на одном из выступлений в Москве Гергерт выкрикнул лозунг «Жизнь ворам!», держа в руках стопку с напитком. Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина расценила эти слова как пропаганду криминальной субкультуры.

Позже исполнитель принес извинения.

Ранее в суд направили дело блогера Митрошиной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами