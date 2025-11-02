Рэпера Icegergert вызывают в прокуратуру за публичный выкрик «Жизнь ворам!»

Рэпера Icegergert (настоящее имя Георгий Гергерт) вызывают в прокуратуру. Ему грозит 15 суток за публичный выкрик лозунга движения АУЕ (организация признана в РФ экстремистской и запрещена) «Жизнь ворам!». Об этом сообщает Life, ссылаясь на Telegram-канал SHOT.

«Сегодня сотрудник прокуратуры принес музыканту на дом официальное уведомление о вызове в ведомство. Так как никто не открыл, документ положили в почтовый ящик, а копию разместили в двери. Также его известили в соцсетях», — сказано в посте.

По данным канала, Гергерт должен явиться к правоохранителям для возбуждения дела по административной статье 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций».

28 октября выяснилось, что на одном из выступлений в Москве Гергерт выкрикнул лозунг «Жизнь ворам!», держа в руках стопку с напитком. Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина расценила эти слова как пропаганду криминальной субкультуры.

Позже исполнитель принес извинения.

