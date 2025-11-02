На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно об уголовном деле в отношении продюсера «Некрокомиккона»

РИА Новости: дело завели на продюсера Некрокомиккона из-за миграционной карты
true
true
true
close
Shutterstock

Продюсер фестиваля «Некрокомиккон» Алексей Самсонов стал фигурантом уголовного дела из-за миграционной карты. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в оперативных службах.

«В отношении Самсонова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 3 статьи 327 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа)», – сказали агентству.

Согласно источнику, данные о продлении срока пребывания в России в миграционной карте Самсонова оказалась заверена печатью, однако ее оттиск не отвечает требованиям.

Официального подтверждения этой информации на момент публикации нет.

До этого ТАСС сообщало о задержании Самсонова.

Фестиваль «Некрокомиккон», посвященный Хэллоуину, проводится в Санкт-Петербурге с 2016 года. В этом году он должен пройти 1-2 ноября в выставочном зале DAA Expo на Красногвардейской площади. В рамках мероприятия планировались конкурс косплея, квесты, музыкальный концерт и другие мероприятия. До этого СМИ сообщали об остановке подготовительных работ к мероприятию после перекрытия площадки росгвардейцами.

Ранее юрист раскрыл причины мягкого наказания Сабурова за нарушение закона о миграции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами