Стало известно об уголовном деле в отношении продюсера «Некрокомиккона»

Продюсер фестиваля «Некрокомиккон» Алексей Самсонов стал фигурантом уголовного дела из-за миграционной карты. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в оперативных службах.

«В отношении Самсонова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 3 статьи 327 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа)», – сказали агентству.

Согласно источнику, данные о продлении срока пребывания в России в миграционной карте Самсонова оказалась заверена печатью, однако ее оттиск не отвечает требованиям.

Официального подтверждения этой информации на момент публикации нет.

До этого ТАСС сообщало о задержании Самсонова.

Фестиваль «Некрокомиккон», посвященный Хэллоуину, проводится в Санкт-Петербурге с 2016 года. В этом году он должен пройти 1-2 ноября в выставочном зале DAA Expo на Красногвардейской площади. В рамках мероприятия планировались конкурс косплея, квесты, музыкальный концерт и другие мероприятия. До этого СМИ сообщали об остановке подготовительных работ к мероприятию после перекрытия площадки росгвардейцами.

Ранее юрист раскрыл причины мягкого наказания Сабурова за нарушение закона о миграции.