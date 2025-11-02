«Ленфильм» о рейве в павильоне студии: «Познакомились с выставкой про Смоктуновского»

Киностудия «Ленфильм» подтвердила, что предоставила в аренду павильон на Каменноостровском проспекте в ночь на 2 ноября для проведения рейв-вечеринки. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

В студии отметили, что организаторами выступил проект Kontrkult — это команда, у которой уже есть опыт проведения крупных мероприятий на знаковых городских площадках. В пресс-службе «Ленфильма» уточнили, что во время вечеринки соблюдались все меры безопасности: на входе проверяли документы, не пускали пьяных, а на территории дежурили медики и пожарные.

«Вместе с тем, надеемся, что участники мероприятия смогли познакомиться с культурными проектами, например, с выставкой «Русский Гамлет», посвященной 100-летнему юбилею Иннокентия Смоктуновского, вызвавшей не меньший интерес в медиапространстве», — с иронией отметили в «Ленфильме».

Накануне 78.ru сообщило, что в здании бывшего «Леннаучфильма» прошла вечеринка, где «полуголые молодые люди в масках танцевали и целовались на сцене». Как утверждал автор статьи, место превратилось в площадку для «мракобесия» и «непристойного поведения».

