В Петербурге отменен посвященный Хэллоуину фестиваль «Некрокомиккон»

Организаторы фестиваля «Некрокомиккон» сообщили о его отмене после жалоб
Vunishka/Shutterstock/FOTODOM

Организаторы фестиваля «Некрокомиккон» в Санкт-Петербурге сообщили во «ВКонтакте» об отмене мероприятия.

В посте отмечается, что власти получили «многочисленные жалобы».

«Мы законодательно не имеем право продолжать проведение события и во избежание принудительного завершения завершим его добровольно», — заявили организаторы.

Они добавили, что запланированная на воскресенье, 2 ноября, программа тоже не состоится. Участников и посетителей попросили набраться терпения: фестиваль будет перенесен.

Посвященный Хэллоуину «Некрокомиккон» проводится в городе с 2016 года. В этом году он должен был пройти 1-2 ноября в выставочном зале DAA Expo на Красногвардейской площади. В рамках мероприятия планировались конкурс косплея, квесты, музыкальный концерт и другие мероприятия.

До этого СМИ сообщали об остановке подготовительных работ к фестивалю после перекрытия площадки росгвардейцами. Кроме того, накануне был задержан продюсер «Некрокомиккона», гражданин Казахстана Алексей Самсонов. Ему был назначен штраф в 5 тыс. руб. за нарушение правил въезда в РФ с административным выдворением в принудительной форме.

Ранее «Газета.Ru» показала, как москвичи отмечали Хэллоуин.

