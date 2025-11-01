Рэпер Пи Дидди получил «шокирующую» работу в тюрьме

Американского рэпера и продюсера Пи Дидди (настоящее имя — Шон Комбс) впервые с сентября прошлого года сняли во дворе тюрьмы Нью-Джерси. Фото музыканта с седеющей бородой, в шапке и куртке публикует TMZ.

По словам источников портала, исполнитель уже получил первую работу в тюремной прачечной. Он стирает и сушит грязную одежду.

«Физический труд может стать для Дидди шоком... во время его уголовного процесса федеральные прокуроры утверждали, что он не мог даже самостоятельно зарядить свой телефон или принести бутылку воды и отправлял за ним армию личных помощников, которые фактически делали все за него», — говорится в материале.

В начале октября суд в Нью-Йорке приговорил рэпера к 50 месяцам тюрьмы за перевозку людей с целью вовлечения в проституцию. Присяжные признали его виновным по двум эпизодам перевозки людей с целью их вовлечения в проституцию. При этом они оправдали исполнителя по обвинению в рэкете (вымогательстве при помощи угроз и шантажа) и двух эпизодах насильственного перемещения с целью сексуальной эксплуатации.

Ранее Пи Дидди получил новый иск о насилии после оглашения приговора.