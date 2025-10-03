Пи Дидди наконец вынесли приговор. К чему приводят вечеринки и причем тут Трамп

Судебный рисунок: Шон «Пи Дидди» Комбс (в центре) с адвокатами Марком Агнифило (слева) и Тени Гарагос в федеральном суде Манхэттена, Нью-Йорк, 17 сентября 2024 года

Суд в Нью-Йорке приговорил рэпера Шона «Дидди» Комбса к 50 месяцам тюрьмы за перевозку людей с целью вовлечения в проституцию. Присяжные признали Комбса виновным по двум эпизодам перевозки людей с целью их вовлечения в проституцию (максимальное наказание по каждому эпизоду — 10 лет лишения свободы). При этом они оправдали рэппера по обвинению в рэкете и двух эпизодах насильственного перемещения с целью сексуальной эксплуатации. К чему привели Пи Дидди его знаменитые вечеринки — в материале «Газеты.Ru».

Решения суда рэпер ждал с 3 июля: тогда присяжные сняли с него три обвинения из пяти, которые ему предъявляли. Его признали невиновным в преступном сговоре и секс-торговле в отношении двух девушек.

Все это время Шон Комбс ждал судебного заседания, на котором судья Арун Субраманьян вынесет приговор.

Юристы и попытка пересмотреть дело

За несколько дней до судебного заседания команда юристов Комбса обратилась с письменной просьбой либо отменить приговор, либо пересмотреть обвинения в перевозке людей для занятия проституцией. Они заявили: обвинение не предоставило достаточных доказательств того, что Пи Дидди перевозил людей, чтобы те именно занимались сексом за денежное вознаграждение. Однако судья пересматривать дело отказался: он подчеркнул, что секс-работникам платили за интим с Кэсси Вентурой и женщиной под псевдонимом Джейн тысячи долларов — и этого доказательства более чем достаточно.

close Джанис Комбс, мать Шона «Пи Дидди» Комбса, прибывает в федеральный суд Манхэттена на оглашение приговора, Нью-Йорк, 3 октября 2025 года Eduardo Munoz Alvarez/AP

У защиты был и другой аргумент. Она заявила, что предоставленные во время слушаний свидетельства серьезных преступлений Пи Дидди, в которых он был признан невиновным, сформировали у присяжных предубеждение к личности продюсера.

Пи Дидди и тюрьма

В ожидании приговора рэпер оставался в тюрьме: после вынесения вердикта присяжных в начале июля судья отказался отпустить его под залог в $1 млн. С момента ареста в сентябре 2024 года он содержался в следственном изоляторе Metropolitan Detention Center в Бруклине.

В конце июля его адвокаты вновь совершили попытку вытащить рэпера из тюрьмы хотя бы на время. Они предложили выпустить Пи Дидди под залог в $50 млн c подпиской о невыезде, чтобы рэпер мог ждать приговора в своем доме в Майами. Они даже предлагали оснастить виллу системой электронного мониторинга и отдельно нанять охрану. Однако прокуратура отказалась освободить Пи Дидди. Сторона обвинения заявила, что склонность рэпера к насилию и его попытки опровергнуть серьезность своих проступков демонстрируют, что он опасен для общества, а контролировать его невозможно.

Жертвы Пи Дидди и их комментарии

С июля этого года несколько жертв рэпера высказались о резонансном деле. Его бывшая девушка Кэсси Вентура 30 сентября обратилась с письмом к судье Аруну Субраманьяну. Кэсси Вентура призвала его перед принесением приговора учитывать чувства пострадавших от действий рэпера — и ее в том числе. По словам Вентуры, жертвы никогда не будут чувствовать себя в безопасности.

close Рэпер Шон Комбс (Пи Дидди) и певица Кэсси Вентура, 2016 год Clinton Wallace/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«В течение четырех дней на девятом месяце беременности своим сыном я свидетельствовала перед переполненным залом суда и рассказывала о самой травматичной и чудовищной главе моей жизни», — подчеркнула в письме Кэсси Вентура. Она также напомнила судье о деталях своих свидетельств — видео 2016 года, на котором Пи Дидди тащит ее по полу коридора отеля, «разрушающих и отвратительных» секс-вечеринках, болезнях, инфекциях, эмоциональном и физическом истощении, употреблении наркотиков.

В то же время другая бывшая девушка Пи Дидди — Джина Хьюн, которая числилась третьей его жертвой — в августе попросила выпустить рэпера из тюрьмы под залог. Она заявила суду, что, несмотря на черные и белые полосы в отношениях, он исправился. «К концу наших отношений Пи Дидди воплощал в себе энергию любви, терпения и мягкости, которая разительно отличалась от его прошлого поведения», — написала она.

Пи Дидди и раскаяние

Сторона обвинения в своих обращениях к суду называла Пи Дидди «нераскаявшимся». В конце сентября прокуроры обратились к Аруну Субраманьяну с просьбой приговорить продюсера к 11 годам и 3 месяцам тюремного заключения и напомнили о том, что одна из его жертв (возможно, речь шла о письме Кэсси Вентуры) живет в страхе из-за того, что Шона Комбса могут освободить из-под стражи. Адвокаты при этом просили посадить его на 14 месяцев.

Сам Пи Дидди накануне приговора обратился к суду с письмом, в котором выразил раскаяние из-за содеянного. Он признал «прошлые плохие поступки» и заявил, что больше не будет убегать от своих ошибок. «В самую первую очередь — я хочу попросить прощения и сказать, насколько искренне сожалею, что мои поступки причинили вред и боль другим людям. Я полностью принимаю свою ответственность и необходимость отвечать за свои плохие поступки», — написал Шон Комбс.

close Судебный рисунок: Шон «Пи Дидди» Комбс реагирует в федеральном суде Манхэттена, Нью-Йорк, 2 июля 2025 года Elizabeth Williams/AP

Два года, прошедшие после публикации того самого видеоролика с избиением Кэсси в коридоре отеля, Пи Дидди назвал самыми тяжелыми в своей жизни. Но отметил: «Мне некого винить в том, что я оказался в нынешней ситуации, — кроме самого себя». Он заключил, что теперь смотрит на себя в зеркало по-другому, а причина его «падения» кроется в эгоизме.

Пи Дидди и новое обвинение

Число жертв рэпера между тем продолжает расти. В сентябре на музыканта подал в суд его бывший стилист Деонте Нэш. Он заявил, что в течение 10 лет рэпер подвергал его «физическому насилию, преследованию, принуждал к участию в торговле людьми, унижал достоинство, угрожал его жизни и благополучию, контролировал и манипулировал». По словам Нэша, Пи Дидди использовал свой авторитет для давления на него. Сам же стилист продолжает получать угрозы.

close Стилист Деонте Нэш Johnny Nunez/Getty Images

Нэш потребовал денежной компенсации и слушания своего дела в суде присяжных.

Пи Дидди и Дональд Трамп

В конце июля начали ходить слухи, что президент США Дональд Трамп может помиловать Шона Комбса. Об этом, в частности, говорил источник издания Deadline в Белом доме. Он отмечал, что обсуждение помилования превратилось из «очередной выходки президента в действенное мероприятие» после того, как в начале июля Пи Дидди признали виновным в перевозке людей для занятия проституцией.

close Адвокат Шона «Пи Дидди» Комбса Николь Вестморленд прибывает в суд в Нью-Йорке, 2 июля 2025 года Yuki Iwamura/AP

Позже адвокат Пи Дидди Николь Уэстморленд подтвердила, что защита рэпера обратилась к Трампу с просьбой о помиловании.