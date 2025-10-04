На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

От приговора к новому иску: Пи Дидди снова обвинили в сексуальном насилии

TMZ: рэпер Пи Дидди получил новый иск о насилии после оглашения приговора
true
true
true
close
xPHOTOlinkx/xMediaPunchx/Global Look Press

Американка Лейана Рипли подала иск против основателя Bad Boy Records Шона «Пи Дидди» Комбса, обвинив его в сексуальном насилии. Об этом сообщает TMZ.

Инцидент, по словам потерпевшей, произошел в ночном клубе Playhouse в Лос-Анджелесе примерно 1 ноября 2016 года — она праздновала в заведении 20-летие.

Согласно материалам дела, Комбс принудил женщину выпить предложенный им напиток, несмотря на отказ. После этого, как утверждает Рипли, рэпер совершил насильственные действия сексуального характера в отношении нее, обняв одной рукой и задрав юбку другой. Когда потерпевшая попыталась сопротивляться, Комбс якобы произнес: «Я делаю, что хочу, так что смирись».

После инцидента Рипли испытывала дезориентацию, головокружение, а также обнаружила у себя на теле физические травмы — синяки и повреждения в области гениталий. Кроме того, отметила женщина, она получила психологическую травму.

На данный момент потерпевшая намерена добиваться компенсации через суд. Ее интересы представляет адвокат Тони Бузби, который уже ведет дела более чем 100 клиентов, подавших аналогичные иски против Комбса.

Ранее стало известно, что рэпера Diddy приговорили к 50 месяцам тюрьмы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами