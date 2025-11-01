«Королева Хэллоуина» Хайди Клум в этом году нарядилась отвратительной Медузой

Модель Клум к Хеллоуину перевоплотилась в героиню греческой мифологии

Модель и актриса Хайди Клум, которую называют королевой Хэллоуина, представила свой новый костюм. Об этом пишет Independent.

На своей ежегодной вечеринке в честь Дня всех святых она представила костюм героини греческой мифологии Медузы Горгоны со змеями вместо волос и хвостом гремучей змеи. Образ дополнили зеленая краска на лице и заостренный зубы.

«Не пялься слишком долго, иначе превратишься в камень», — подписала она кадр.

Согласно мифу, люди, посмотревшие Медузе в глаза, действительно превращались в камень.

Хайди Клум уже много лет тщательно планирует каждый костюм и свои звездные вечеринки в честь Хэллоуина. На создание некоторых из костюмов она тратит около года и часто выбирает отвратительных существ.

Накануне вице-президент США на Хеллоуин опубликовал видео в образе из мема с собой.

Ранее в Госдуме предложили переименовать Хэллоуин.