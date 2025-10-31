Раскрыта личность матери внебрачного ребенка Аскольда Запашного

Журналисты раскрыли личность матери внебрачного сына Аскольда Запашного. Об этом пишет издание Super.

По данным Super женщину зовут Диана, она работала в цирке братьев Запашных воздушной гимнасткой.

Издание уточняет, что сына Диана родила девять лет назад, когда Запашный состоял в браке с экс-супругой Элен уже 10 лет. Super также опубликовал фотографии предполагаемой любовницы артиста.

Сейчас Элен и Аскольд Запашные в разводе, у них двое совместных детей — 15-летняя Ева и 14-летняя Эльза. В 2024 году Ева получила перелом трех костей после падения лошади в цирке.

Недавно в шоу Леры Кудрявцевой Запашный признался, что отношения вне брака у него завязались на гастролях, и дрессировщик считал, что между ним и женщиной вспыхнули настоящие чувства. Он подтвердил, что любовница родила ему сына.

