Раскрыта личность матери внебрачного ребенка Аскольда Запашного

Super: любовница дрессировщика Запашного работала у него воздушной гимнасткой
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

Журналисты раскрыли личность матери внебрачного сына Аскольда Запашного. Об этом пишет издание Super.

По данным Super женщину зовут Диана, она работала в цирке братьев Запашных воздушной гимнасткой.

Издание уточняет, что сына Диана родила девять лет назад, когда Запашный состоял в браке с экс-супругой Элен уже 10 лет. Super также опубликовал фотографии предполагаемой любовницы артиста.

Сейчас Элен и Аскольд Запашные в разводе, у них двое совместных детей — 15-летняя Ева и 14-летняя Эльза. В 2024 году Ева получила перелом трех костей после падения лошади в цирке.

Недавно в шоу Леры Кудрявцевой Запашный признался, что отношения вне брака у него завязались на гастролях, и дрессировщик считал, что между ним и женщиной вспыхнули настоящие чувства. Он подтвердил, что любовница родила ему сына.

Ранее Лолита едва не лишилась ценных книг из-за мошенников.

