Прохор Шаляпин пожаловался на нищету после покупки машины

Певец Прохор Шаляпин пожаловался на нищету после покупки новой машины. Его цитирует kp.ru.

Артист рассказал, что название авто напоминает ему имя спортсменки Ляйсан Утяшевой и теперь называет машину так.

«Ляйсан, прости, пожалуйста, я знаю, что ты не имеешь отношения к этой машине», — сказал он.

По словам Шаляпина, в машине есть массаж, душ, холодильник и микроволновка. Артист отметил, что хотел себе другую машину, но она стоит 40 млн рублей.

«Откуда у нас, у нищих артистов, такие деньги? Я кое-как наскреб вот эти девять, и то она 10,5 стоит», — добавил он.

Недавно рэперша и блогерша Инстасамка сообщила, что купила новый спорткар — McLaren 750S Spider серебряного цвета. Она отметила, что покупка обошлась ей в 30 миллионов рублей.

Ранее Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) избавился от редкого Bentley, который купил 20 лет назад.