Прохор Шаляпин пожаловался на нищету после покупки машины

Певец Шаляпин назвал машину в честь спортсменки Утяшевой
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Прохор Шаляпин пожаловался на нищету после покупки новой машины. Его цитирует kp.ru.

Артист рассказал, что название авто напоминает ему имя спортсменки Ляйсан Утяшевой и теперь называет машину так.

«Ляйсан, прости, пожалуйста, я знаю, что ты не имеешь отношения к этой машине», — сказал он.

По словам Шаляпина, в машине есть массаж, душ, холодильник и микроволновка. Артист отметил, что хотел себе другую машину, но она стоит 40 млн рублей.

«Откуда у нас, у нищих артистов, такие деньги? Я кое-как наскреб вот эти девять, и то она 10,5 стоит», — добавил он.

Недавно рэперша и блогерша Инстасамка сообщила, что купила новый спорткар — McLaren 750S Spider серебряного цвета. Она отметила, что покупка обошлась ей в 30 миллионов рублей.

Ранее Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) избавился от редкого Bentley, который купил 20 лет назад.

