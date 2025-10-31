На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Личная ответственность каждого»: Коваленко о воспитании художественного вкуса

Актер Коваленко: воспитывать художественный вкус нужно в себе самостоятельно
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Воспитание художественного вкуса — личная ответственность каждого человека. Такое мнение в интервью «Пятому каналу» высказал заслуженный артист России, актер Виталий Коваленко. Стремление к эстетике, в первую очередь, должно исходить изнутри, считает он.

«Это ответственность именно создателей, тех, кто это предоставляет, и внутреннего профессионального сообщества. Какие-то критерии должны быть. Но это мера личной ответственности тех, кто этим занимается. На каждом ответственность такая лежит в разной степени», — сказал Коваленко.

Он добавил, что эстетический вкус у определенного человека может формироваться по-другому, нежели у других ценителей искусства. Это, по его словам, основывается на личном выборе исходя из собственного опыта и переживаний.

До этого Коваленко признался, что когда-то пообещал своей старшей дочери прыгнуть с парашютом. Однако сейчас он готов отказаться от экстремального поступка.

По его мнению, прыжки с парашютом связаны с риском для жизни и здоровья, поэтому их не следует осуществлять бесцельно.

Ранее киностудия Горького рассказала о создании ленты с участием реальных и анимационных героев.

