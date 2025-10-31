Заслуженный артист России, актер Виталий Коваленко в интервью «Пятому каналу» поделился, что когда-то пообещал своей старшей дочери прыгнуть с парашютом. Однако сейчас он готов отказаться от экстремального поступка.

«Думаю, что, если она мне позволит, мы откажемся от этого предприятия. Не от того, что я боюсь высоты, а от того, что я не понимаю, зачем это. Надеюсь, мы как-то это разрешим», — заключил Коваленко.

По его мнению, прыжки с парашютом связаны с риском для жизни и здоровья, поэтому их не следует осуществлять бесцельно.

До этого мать актрисы Ольги Медынич вдохновила внуков на прыжок с парашютом. Звезда ремейка знаменитой советской комедии «Джентльмены, удачи!» рассказала об этом подписчикам в Instagram (владелец компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) признана в России экстремистской и запрещена). Артистка отметила, что племянники последовали примеру бабушки, которая осуществила свою мечту в 57 лет.

