На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Актер Коваленко рассказал, от какого обещания, данного дочери, готов отказаться

Актер Коваленко заявил, что готов отказаться от обещания прыгнуть с парашютом
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Заслуженный артист России, актер Виталий Коваленко в интервью «Пятому каналу» поделился, что когда-то пообещал своей старшей дочери прыгнуть с парашютом. Однако сейчас он готов отказаться от экстремального поступка.

«Думаю, что, если она мне позволит, мы откажемся от этого предприятия. Не от того, что я боюсь высоты, а от того, что я не понимаю, зачем это. Надеюсь, мы как-то это разрешим», — заключил Коваленко.

По его мнению, прыжки с парашютом связаны с риском для жизни и здоровья, поэтому их не следует осуществлять бесцельно.

До этого мать актрисы Ольги Медынич вдохновила внуков на прыжок с парашютом. Звезда ремейка знаменитой советской комедии «Джентльмены, удачи!» рассказала об этом подписчикам в Instagram (владелец компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) признана в России экстремистской и запрещена). Артистка отметила, что племянники последовали примеру бабушки, которая осуществила свою мечту в 57 лет.

Ранее «Газета.Ru» напомнила, когда состоялся первый в истории прыжок с парашютом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами