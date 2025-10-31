«Рыдала и не могла петь»: Ая из «Город 312» рассказала о возвращении на сцену

Певица Ая: на первой репетиции после инсульта я так рыдала – даже петь не могла

Экс-солистка группы «Город 312», певица Ая (настоящее имя Светлана Назаренко) призналась ,что очень сильно переживала перед возвращением на сцену после пережитого инсульта. В беседе с «Пятым каналом» она рассказала, что приехала на первую репетицию буквально через 1,5–2 недели после случившегося прямо из больницы, и в итоге не смогла сдержать эмоций.

«Когда я приехала на репетицию сразу из больницы, буквально через недели полторы-две. Я, конечно, рыдала, даже петь не могла. А тут у меня было такое чувство благодарности Богу, что я опять вышла на работу. Это счастье, большое счастье», — рассказала исполнительница.

Первое выступление звезды после болезни случилось на юбилейном концерте, посвященном 30-летию «Русского Радио» и премии «Золотой Граммофон». По словам Назаренко, в ночь перед этим мероприятием она не спала, так как очень сильно волновалась.

«Как как будто замуж в первый раз выхожу», — пошутила артистка.

Она также отметила, что для нее это выступление стало победой и показателем того, что еще есть «порох в пороховницах». Что касается самочувствия, то, по словам певицы, горло и связки у нее не устали, но устала нога, потому что время пения она забывала о том, как нужно правильно облокачиваться на ногу, которая утратила свою двигательную активность.

Также Ая рассказала, что познакомилась с новой солисткой «Город 312» Дианой Макаровой. По ее словам, она относится к ней с благодарностью, считает ее сильной и профессиональной вокалисткой.

Напомним, в 2023 году Назаренко перенесла обширный инсульт, который стал следствием осложнений после четырех случаев заболевания коронавирусом. У знаменитости были выявлены такие нарушения, как паралич левой части тела, проблемы с с артикуляцией и координацией и частичное поражение мозга.

Первое выступление на юбилейном концерте, посвященном 30‑летию «Русского Радио» и премии «Золотой Граммофон», состоялось после двух с половиной лет реабилитации. Артистка исполнила хит группы «Останусь»: она пела, сидя в кресле, а сцену оформили в виде зрительного зала.

