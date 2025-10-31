Скандального рэпера P. Diddy перевели в новое исправительное учреждение

Американский рэпер Шон Комбс (P. Diddy), осужденный на 50 месяцев лишения свободы по обвинениям в торговле людьми, был переведен в исправительное учреждение с более низким уровнем безопасности и программой лечения наркозависимости в штате Нью-Джерси. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на представителя Федерального бюро тюрем США.

До этого 55-летний Комбс содержался в центре заключения «Метрополитен» в Бруклине, штат Нью-Йорк. По данным NBC, сейчас его переводят в федеральную тюрьму на военной базе Форт-Дикс, штат Нью-Джерси, где он начнет отбывать остаток своего 50-месячного приговора.

28 октября ABC News со ссылкой на данные федеральной системы учета заключенных сообщил, что P. Diddy должен выйти на свободу 8 мая 2028 года. По данным телеканала, срок Комбса может быть сокращен на год, если он пройдет программу лечения от наркозависимости в местах лишения свободы.

В начале октября Комбса приговорили к четырем годам и двум месяцам заключения за транспортировку людей для занятия проституцией.

В начале марта против музыканта подали четыре иска по обвинению в сексуальном насилии. Одна из подавших иски женщин утверждала, что подверглась насилию, когда была участницей реалити-шоу на канале VH1, где соревновалась за должность помощника Комбса. Кендра Хаффони утверждала, что во время реалити-шоу в конце 2000-х рэпер опоил ее и принудил к действиям сексуального характера. Другие трое истцов также заявили, что Комбс опоил их.

Ранее Трамп подтвердил, что рэпер P. Diddy просил его о помиловании.