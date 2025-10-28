Стала известна дата выхода P. Diddy на свободу

ABC News: рэпер P. Diddy может выйти на свободу на год раньше мая 2028 года

Американский рэпер и продюсер P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) должен выйти на свободу 8 мая 2028 года. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на данные федеральной системы учета заключенных.

При этом дата освобождения может измениться. Как уточняет издание, срок Комбса может быть сокращен на год — при условии, что он пройдет Программу лечения от наркозависимости в местах лишения свободы (RDAP).

Программа рассчитана на 9–12 месяцев и предоставляется Федеральным бюро тюрем США заключенным с проблемами, связанными с употреблением психоактивных веществ. Успешное завершение курса дает право на сокращение назначенного срока отбывания наказания на 12 месяцев.

P. Diddy приговорили к четырем годам и двум месяцам заключения за транспортировку людей для занятия проституцией.

В начале марта против музыканта подали четыре иска по обвинению в сексуальном насилии. Одна из подавших иски женщин утверждала, что подверглась насилию, когда была участницей реалити-шоу на канале VH1, где соревновалась за должность помощника Комбса. Кендра Хаффони утверждала, что во время реалити-шоу в конце 2000-х Комбс опоил ее и принудил к действиям сексуального характера. Другие трое истцов также заявили, что Комбс опоил их.

