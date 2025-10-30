Сенатор от Нижегородской области и бывший гитарист группы «Любэ» Александр Вайнберг заявил, что исполнит вместе с Shaman (Ярослав Дронов) песню в День народного единства. Об этом пишет NewsNN в своем Telegram-канале.

«По поручению и просьбе нижегородского землячества... написал песню ко Дню народного единства. 4 ноября мы презентуем эту песню вместе с Shaman в национальном центре «Россия». Всех приглашаю!» — сказал он на заседании регионального Заксобрания.

15 октября Shaman исполнил песню, посвященную лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну в ходе своего выступления в КНДР. Музыкант принимал участие в концерте в театре «Мансудэ», приуроченном к 80-летнему юбилею основания Трудовой партии Кореи. Также там выступали артисты Государственного академического русского народного хора имени Пятницкого, Театра балета Аллы Духовой «Тодес» и Ансамбля песни и пляски Воздушно-космических сил РФ. После концерта Ким Чен Ын поднялся на сцену, чтобы выразить признательность российским деятелям искусства за их выступления.

Ранее сообщалось, что в России призвали собрать деньги на нарколога для Волочковой.