«Хожу в церковь и молюсь»: Татьяна Догилева рассказала об отношении к Хэллоуину

Актриса Догилева заявила, что, как православный человек, не приветствует Хэллоуин
Народная артистка России Татьяна Догилева рассказала, что хорошо знакома с историей Хэллоуина, но не отмечает его, как и другие зарубежные праздники. В беседе с «Пятым каналом» она подчеркнула, что, как православный человек, не приветствует такие торжества.

Актриса отметила, что училась в историко-литературном классе, поэтому знает обо всех мистических поверьях, связанных с Велесовой ночью и Хэллоуином. При этом она подчеркнула, что сама такие мистические события не отмечает и не приветствует.

«Я человек православный, хожу в церковь и молюсь, и все эти [зарубежные] праздники не приветствую», — подчеркнула Догилева.

Напомним, до этого ее коллега по сериалу «Вампиры средней полосы» Ольга Медынич отметила, что считает Хэллоуин обычным праздником, который можно отметить «с добром и миром». Актриса призналась, что для нее 31 октября – это обычный день, а вот ее дочь периодически просит добавить атрибутику праздника – например, купить тыкву или детали для костюма. В любом случае важно именно то, как люди отмечают этот праздник, подчеркнула звезда.

Ранее ученые предупредили о смертельной опасности Хэллоуина.

