Ученые предупредили о смертельной опасности Хэллоуина

Conversation: переизбыток сладостей на Хэллоуин опасен для здоровья
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

«Сладость или гадость?» — фраза, которая часто звучит у дверей на Хэллоуин. Однако некоторые предпочитают не открывать вовсе — и не только из-за неприязни. Все чаще врачи напоминают: сахар может быть не менее коварным, чем любой хэллоуинский монстр. Об этом сообщает портал The Conversation.

История, всколыхнувшая британские СМИ, наглядно это подтверждает: мужчина съел 3 кг желейных бутылочек колы за три дня и оказался в больнице с острым дивертикулитом — воспалением стенки толстой кишки. Организм просто не справился с переизбытком сахара и желатина. Пациент выздоровел, но, по его словам, с тех пор смотреть на колу не может.

Однако даже в куда меньших дозах сладости способны нанести ущерб. Первый удар он наносит прямо во рту: бактерии, питающиеся сахаром, вырабатывают кислоты, разрушающие зубную эмаль. Со временем это приводит к кариесу и воспалению десен, а также к неприятному запаху изо рта.

Попав в кровь, сахар вызывает резкие скачки глюкозы — отсюда чувство тревожности, гиперактивность, а затем спад сил и раздражительность. Повторение этого цикла формирует зависимость от сладкого. Избыточное потребление сахара напрямую связано с ожирением и инсулинорезистентностью, главными признаками сахарного диабета 2 типа, а также повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии и нарушения работы печени.

Любители черной лакрицы (из корня Glycyrrhiza glabra) тоже рискуют. Ее активное вещество — глицирризин — влияет на гормональный баланс, имитируя действие кортизола и альдостерона. В небольших дозах лакрица может помогать при изжоге, но при чрезмерном употреблении вызывает повышение давления, отеки и потерю калия, что опасно для сердца и почек. Взрослым не рекомендуется превышать 100 мг глицирризина в день — это примерно 50 г черной лакрицы. Людям с заболеваниями сердца или почек лакрицу лучше исключить вовсе.

Суперкислые леденцы и шипучие порошки содержат цитратную кислоту, которая создает характерный эффект «щекочущей кислоты». Но ее pH может быть ниже 2,5 — сравнимо с уксусом. При частом употреблении такие конфеты буквально растворяют зубную эмаль, особенно у детей.

Медики отмечают случаи язв слизистой рта после употребления кислых сладостей. В желудке же избыточная кислота способна вызывать воспаление и раздражение слизистой.

Сладости не нужно полностью запрещать, но ими стоит управлять, особенно в детском рационе, советуют эксперты.

Ранее ученые предупредили об опасных последствиях грима на Хэллоуин.

