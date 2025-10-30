С экс-игрока «Что? Где? Когда?» Аскерова взыскали иноагентский штраф

Судебные приставы взыскали с бывшего игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) штраф за нарушение порядка деятельности иноагента. Об этом со ссылкой на судебные материалы сообщает РИА Новости.

Сумма штрафа составила 40 тыс. рублей. По данным судебных приставов, Аскеров по-прежнему не уплатил два штрафа на общую сумму 90 тыс. рублей. По ним возбуждены исполнительные производства. Суд отштрафовал экс-знатока за непредставление иноагентом отчетности и отсутствие соответствующей плашки.

28 октября стало известно, что бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (признан в РФ иностранным агентом) оштрафовали за нарушение правил деятельности иноагента.

За день до этого Магаданский суд заочно приговорил главного редактора проекта «Важные истории» (признано в России СМИ-иноагентом) Алесю Мароховскую (признана в РФ иностранным агентом) к десяти месяцам исправительных работ за уклонение от исполнения обязанностей иноагента.

