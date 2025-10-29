На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Актер Роман Попов перед смертью остался без звездных друзей

«МК»: актера Романа Попова перед смертью бросили звездные друзья
Из личного архива

Тяжело болевшего актера Романа Попова перед смертью бросили практически все его звездные друзья. Об этом сообщает mk.ru.

По словам знакомых актера, когда он заболел, к нему потеряли интерес многие из тех, с кем он приятельствовал в течение долгих лет. Из-за онкологического заболевания Попов практически перестал видеть и поэтому больше не мог переписываться. Но ему можно было звонить по телефону. Попов в последние месяцы очень хотел общаться, потому что общение придавало ему силы. Однако друзья просто бросили его. Актера навещали лишь участники фестиваля имени Василия Ланового «Алые паруса».

28 октября стало известно, что Попов, много лет боровшийся с онкологическим заболеванием, умер в возрасте 40 лет. Ему диагностировали астроцитому третьей степени в 2018 году, после чего артист пережил тяжелую операцию.

В фильмографии Попова почти 40 фильмов, в числе которых «Новогодний беспредел», «Девушки бывают разные», «Ботан и Супербаба» и другие.

Ранее скончался «самый красивый мальчик ХХ века» актер Бьерн Андерсен.

