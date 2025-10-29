Судебный спор иллюзиониста с Люсей Чеботиной получил новую развязку

Суд отказал в апелляции подавшему иск против певицы Люси Чеботиной иллюзионисту Александру Наумову. Об этом пишет издание «Страсти».

Иск Наумов подал феврале 2025 года, а в августе Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворять иск Наумова с требованием взыскать со знаменитости 1,5 млн рублей за выполненные услуги. Встречный иск Чеботиной, которая просила вернуть ей аванс за некачественно выполненные услуги, суд также отказался принимать

В сентябре Наумов подал апелляцию, но 28 октября спор получил новую развязку — ему вновь отказали в удовлетворении иска. Девятый арбитражный суд оставил в силе предыдущее решение.

В материалах дела указано, что судом первой инстанции полно и всесторонне исследованы имеющиеся в материалах дела доказательства, дана правильная оценка представленным доказательствам и установлены обстоятельства, имеющие значение для дела. По итогу изучения материалов нарушений норм материального и процессуального права установлено не было.

