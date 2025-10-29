На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сергей Шнуров сделал заявление о новых песнях: «Я русский»

Певец Шнуров пообещал, что не избавится от русских мотивов в песнях
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Рок-музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров сделал заявление о новых песнях с альбома «Поролоновая свадьба». Его цитирует ТАСС.

По словам Шнурова, в его песнях часто звучат русские мотивы, это касается и новой пластинки.

«Потому что я русский, а значит, от русских мотивов мне не избавиться», — сказал он.

Релиз нового альбома Шнурова назначен на 31 октября. Любимой композицией в предстоящем альбоме музыкант назвал песню «Свадьба».

В сентябре Сергей Шнуров избавился от последнего бизнеса в России. В разное время Шнуров владел рестораном русской кухни «Кококо», который впоследствии перешел его экс-супруге Матильде и ретро-баром «Синий Пушкин».

Ранее Яна Чурикова рассказала, кого из телеведущих можно заменить аватарами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами