Сергей Шнуров сделал заявление о новых песнях: «Я русский»

Певец Шнуров пообещал, что не избавится от русских мотивов в песнях

Рок-музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров сделал заявление о новых песнях с альбома «Поролоновая свадьба». Его цитирует ТАСС.

По словам Шнурова, в его песнях часто звучат русские мотивы, это касается и новой пластинки.

«Потому что я русский, а значит, от русских мотивов мне не избавиться», — сказал он.

Релиз нового альбома Шнурова назначен на 31 октября. Любимой композицией в предстоящем альбоме музыкант назвал песню «Свадьба».

В сентябре Сергей Шнуров избавился от последнего бизнеса в России. В разное время Шнуров владел рестораном русской кухни «Кококо», который впоследствии перешел его экс-супруге Матильде и ретро-баром «Синий Пушкин».

