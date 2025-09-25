На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сергей Шнуров избавился от последнего бизнеса в России

«Звездач»: музыкант Шнуров закрыл свой последний бизнес в России из-за убытков
Максим Богодвид/РИА Новости

Фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров закрыл последнюю кинокомпанию в России — «Карбон Продакшн». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Процедура закрытия, уточняется в посте, началась в конце мая: в ЕГРЮЛ появилась запись о решении о ликвидации. Спустя три месяца налоговая служба официально утвердила прекращение деятельности ООО «Карбон Продакшн».

«Звездач» называет причиной закрытия фирмы ее убыточность на протяжении нескольких лет. В 2022 году «Карбон Продакшн» потеряла 4,7 миллиона рублей, в 2023 — 388 тысяч рублей, а в 2024 — 2,3 миллиона рублей.

«Раньше Шнуров был учредителем пяти юрлиц, сейчас они все закрыты. До последнего ООО «Карбон Продакшн» руки музыканта не доходили долго, но все-таки дошли», — уточняется в публикации.

В разное время Шнуров владел рестораном русской кухни «Кококо», который впоследствии перешел его экс-супруге Матильде и ретро-баром «Синий Пушкин». Он также запускал линию мужской одежды Shnurovs с интернет-магазином, был соучредителем компании «Карбон Продакшн» и издательства «Шнурок».

