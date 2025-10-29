Лидер «Руки Вверх!» объяснил, зачем продвигает своих детей в шоу-бизнесе

Кумовство и непотизм – это вполне нормальные явления для шоу-бизнеса, многие звезды стараются помочь своим детям добиться успеха в той же или смежной области, заявил лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков. В беседе с Общественной Службой Новостей он признался, что и сам неоднократно продвигал своих детей в те или иные проекты.

«Да, я тоже продвигаю своих детей, но если бы они были без актерского таланта, то я бы заменил их на других актеров — более профессиональных, — заверил артист. — Но мои дети обладают нужными качествами, чтобы стоять на сцене или входить в кадр».

По его словам, многие звезды готовы даже заплатить, лишь бы выступить на каком-то мероприятии, принять участие в концерте. Жуков заверил, что видел много подобных ситуаций, но отказался назвать конкретные имена.

До этого стало известно, что группа «Руки Вверх!» заработает полмиллиарда на юбилейном туре, в рамках которого планирует выступить в 17 городах России и Дубае. По прогнозам издания, общая выручка от концертов превысит 550 миллионов рублей. При этом не исключено, что количество запланированных выступлений будет меняться по ходу тура: какие-то выступления могут отменяться, а какие-то, наоборот, добавляться.

Ранее сообщалось, что Сергей Жуков получил первую роль в театре.