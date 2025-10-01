На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сергей Жуков получил первую роль в театре

Лидер «Руки Вверх!» Сергей Жуков сыграет в спектакле о войне «Ты у меня одна»
Павел Бедняков/РИА Новости

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков получил первую роль в театре. Об этом сообщает издание «Театрал».

Артист выйдет на сцену в мюзикле Нины Чусовой «Ты у меня одна» вместе с сыном — 15-летним Энджелом. Премьера постановки состоится в Губернском театре на 16 и 17 октября.

Специально для спектакля Сергей Жуков написал 15 песен, также для «Ты у меня одна» сняли несколько видеоклипов.

По сюжету во время Великой Отечественной войны мальчик ищет маму, увезенную немцами на работы.

«Спектакль про войну нужно сделать так, чтобы он шел от тебя и в нем не было лживого пафоса и лживого патриотизма, которые я терпеть не могу! Все в «Ты у меня одна» должно иметь смысл, аллегории, метафоры, иначе получатся просто стрелялки на сцене», — говорит Чусова.

По словам режиссера мюзикла, постановка ориентирована на подростков — авторам хочется, чтобы ребята задумались, что переживали в годы войны их ровесники — не герои, а честные и смелые, искренние и добрые дети.

Накануне Сергей Жуков рассказал о желании получить звание заслуженного артиста РФ.

Ранее солист «Руки Вверх!» возмутился продаже поздравлений и извинений от лица звезд, которые были созданы искусственным интеллектом.

