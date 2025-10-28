На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Роману Попову стало хуже после операций на желудке: «Органы отказывали»

Продюсер Громова: перед кончиной актера Попова хотели перевести на реабилитацию
true
true
true
close
Артем Геодакян/ТАСС

Продюсер Наталья Громова рассказала, какие события предшествовали кончине актера, звезды сериала «Полицейский с Рублевки» Романа Попова. Ее цитирует «СтарХит».

Продюсер рассказала, что вместе с коллегами навещала Попова почти каждую неделю.

«Пели, гуляли, делали физкультуру, подбадривали как могли. Уже хотели переводить его на реабилитацию, казалось, что все будет хорошо. Но у него то ли органы начали отказывать, то ли сердце не выдержало и остановилось», — говорит она.

По словам друзей, недавно у Попова диагностировали прободение язвы желудка, сделали две срочных операции. Спустя несколько дней актеру стало хуже, его подключили к ИВЛ. При этом, утверждают близкие, в последние дни он не был в коме, открывал глаза, реагировал.

Свои последние дни Роман Попов провел в загородном доме, который Юлия выставила на продажу, чтобы собрать деньги на лечение мужа.

Романа Попова не стало 28 октября на 41-м году жизни. В последние месяцы артист боролся с рецидивом онкологического заболевания, из-за которого он частично ослеп. «Газета.Ru» рассказала о карьере и личной жизни одного из самых позитивных артистов российского телевидения.

Ранее стали известны подробности о последних днях Попова.

