Певица Фуртадо ушла со сцены после 25 лет карьеры

Канадская певица Нелли Фуртадо завершила концертную карьеру после 25 лет на сцене. Об уходе 46-летняя звезда рассказала на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Автор хитов «Say It Right» и «Maneater» поделилась в сети фотографией, сделанной перед ее первым выступлением в 2000 году.

«25 лет назад, вышел мой первый альбом «Whoa, Nelly!». Я решила в обозримом будущем отойти от концертной деятельности и заняться другими творческими и личными начинаниями, которые, как мне кажется, лучше подойдут для следующего этапа моей жизни», — сказала она.

По словам Фуртадо, она получала огромное удовольствие от карьеры и ей по-прежнему нравится писать музыку. Артистка добавила, что продолжит писать песни.

В комментариях поклонники предположили, что уход со сцены связан с нападками хейтером. Несколько выступлений Нелли Фуртадо в 2025 году удивили ее поклонников — исполнительница стала полнее, чем они помнили, и при этом была откровенно одета.

До этого артистка признавалась, что ей хочется стать отшельницей.

Ранее Мите Фомину понадобилась операция из-за размозжения конечности.