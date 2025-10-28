На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Поджигателю двери квартиры Оксимирона вынесли приговор

Поджигателя двери квартиры рэпера Оксимирона осудили условно
Алексей Филиппов/РИА Новости

Поджигателю двери бывшей квартиры рэпера Оксимирона (признан в РФ иностранным агентом) вынесли приговор. Об этом сообщается в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Андрея Черкашина решением Куйбышевского районного суда осудили на полтора года лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком. 30-летнего мужчину обвинили в умышленном повреждении имущества — поджоге двери в квартиру на Социалистической улице, где некогда проживал артист.

Обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он заявил, что совершить преступление его подтолкнули патриотические соображения — он якобы узнал, что ранее поджоги устраивали у дверей других иноагентов и тех, кто рекламирует казино. Вознаграждение за свой поступок мужчина не получил.

На месте происшествия весной 2025 года было оставлено послание — «Привет педо-Окси от Пианиста». Человек, подписывающийся псевдонимом «Пианист», в конце февраля 2025 года взял ответственность за поджог двери квартиры Левы Би-2 (настоящее имя Егор Бортник, признан в РФ иноагентом). В начале марта он сообщил о поджоге двери квартиры Noize MC (признан в РФ иностранным агентом), а 2 мая стало известно о пожаре в прежнем доме Лигалайза (настоящее имя Андрей Меньшиков, признан в РФ иноагентом).

После поджога к сотрудникам полиции обратился один из сооснователей Versus Battle Ян Иванов — именно его дверь подожгли. Квартиру Оксимирона Иванов приобрел в марте 2024 года.

Ранее адвокат Джигана заявил о желании рэпера помириться с Оксаной Самойловой.

