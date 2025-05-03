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Россиянин согласился поджечь дверь Оксимирона за $500

Mash: провокаторы не заплатили поджигателю $500 за порчу двери Оксимирона
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Global Look Press

Россиянин поджег дверь бывшей квартиры рэпера Оксимирона (признан в РФ иностранным агентом) за $500. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Как рассказал 30-летний задержанный мужчина правоохранителям, он приехал в Санкт-Петербург на заработки и откликнулся на объявление в одном из закрытых Telegram-каналов.

По указаниям провокаторов он купил в строительном магазине краску и бензин, после чего написал на стене у необходимой двери слова «Привет перо-окси от пианиста» и знак скрипичного ключа. Затем он поджег дверь. По словам мужчины, деньги ему так и не выплатили.

После поджога к сотрудникам полиции обратился один из сооснователей Versus Battle Ян Иванов — именно его дверь подожгли. Квартиру Оксимирона Иванов приобрел в марте 2024 года.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об умышленном повреждении чужого имущества, сумма ущерба составила 20 тыс. рублей. Вину подозреваемый признал.

Человек, подписывающийся псевдонимом «Пианист», в конце февраля взял ответственность за поджог двери квартиры Левы Би-2 (настоящее имя Егор Бортник (признан в РФ иностранным агентом)). В начале марта он сообщил о поджоге двери квартиры Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) (настоящее имя Иван Алексеев), а 2 мая стало известно о пожаре в прежнем доме Лигалайза (настоящее имя Андрей Меньшиков (признан в РФ иностранным агентом)).

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