BTS после армии готовят масштабный камбэк с новым релизом

Bloomberg: вернувшаяся из армии группа BTS выпустит новый альбом в 2026 году
Reuters

Легендарная южнокорейская группа BTS начала подготовку к самому масштабному туру в своей карьере. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Это будет первый полноценный тур коллектива с 2019 года, после которого участники группы были вынуждены сделать перерыв для прохождения обязательной воинской службы. Однако представители лейбла Big Hit Music отмечают, что окончательные детали и масштаб тура пока находятся в стадии обсуждения и не подтверждены официально. Также инсайдеры сообщают, что в течение последних месяцев BTS активно работали над новым альбомом.

Ожидается, что релиз пластинки состоится в конце марта 2026 года. Он станет первым полноформатным релизом группы за последние шесть лет.

BTS (в переводе — «Пуленепробиваемые бойскауты») — легендарный южнокорейский бойз-бэнд, который дебютировал в 2013 году под руководством Big Hit Entertainment. Фанаты группы, известные как ARMY, составляют один из крупнейших фэндомов в мире.

Недавно стало известно, что BTS являются лидерами среди музыкальных предпочтений россиян. Среди других популярных групп выделяются TXT, Stray Kids, Seventeen и ENHYPEN.

Ранее группа «Тату» сделала заявление о новом альбоме.

