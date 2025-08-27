Друг Дроздова рассказал о состоянии перенесшего операцию телеведущего

Художник Мирошник: Николай Дроздов прекрасно себя чувствует и общается с детьми

Друг российского телеведущего Николая Дроздова, художник Константин Мирошник опроверг информацию о том, что экс-ведущего программы «В мире животных» «бросили дочери» после операции. Его слова передает издание «Абзац».

По словам Мирошника, Дроздов практически каждый день общается с дочерями — Еленой и Надеждой. Он также опроверг утверждения в СМИ, что телеведущий вместе с супругой Татьяной вынужден жить на пенсию в размере чуть выше 40 тыс. рублей, поскольку наследницы отказываются помогать родителям финансово.

«С младшей дочерью Еленой они вообще живут в соседних домах, часто видятся. А старшая Надя сейчас в отъезде, у нее роуминг — когда появляется возможность, она выходит на связь. Все там в семье в полном порядке, дочери поддерживают отца», — уверил близкий друг телеведущего.

Накануне Telegram-канал Mash заявил, что дочери «бросили» телеведущего Николая Дроздова после пережитой им летом 2025 года операции. Также канал сообщал, что экс-ведущий «В мире животных» практически перестал самостоятельно ходить — в том числе он не может подняться с постели, его постоянно мучают боли. Издание ссылалось на слова жены Дроздова Татьяны.

Художник Константин Мирошник назвал в беседе с «Абзацем» информацию о проблемах со здоровьем у телеведущего выдумкой. Он заявил, что Дроздов «прекрасно себя ощущает» и ежедневно занимается спортом.

20 июня Дроздов отпраздновал свое 88-летие. Мирошников рассказывал, что телеведущий жутко не любит праздновать день рождения, поэтому торжество проходило на даче в кругу семьи. Художник также раскрывал, что весь вечер они обсуждали фотографию планеты Земля, которую сделал космический зонд «Вояджер 1».

