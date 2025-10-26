На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Фанатам Мари Краймбрери продали места на концерт без сидений

Mash: у посетителей концерта Краймбрери не оказалось сидений на выступлении
true
true
true
close
yadrakon_photo/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Посетители концерта Мари Краймбрери в Санкт-Петербурге пожаловались на отсутствие сидений. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, много фанатов Краймбрери оказались недовольны своими местами на концерте в СКА Арене. Как они утверждают, со многих точек невозможно смотреть выступления. К примеру, операторское оборудование загораживает вид на сцену. Более того, на некоторых местах, где должны быть сиденья, их не оказалось.

В июне 2025-го Мари Краймбрери вышла на сцену после рождения ребенка и выступила с собственным шоу на 20-й юбилейной церемонии «Премии Муз-ТВ 2025. ЛЕГЕНДА». В 2024 году ее номер на премии был наиболее сложным из всех, что были представлены за все время.

19 мая Мари Краймбрери и блогер Дава (Давид Манукян — настоящее имя) впервые стали родителями. У них родилась дочь.

16 марта Манукян опубликовал видео с тайной свадьбы с возлюбленной, певицей Мари Краймбрери. Влюбленные были запечатлены в ЗАГСе. В начале ролика Дава и Краймбрери целовались, а после повернулись к оператору и показали кольца.

Ранее Гуф заявил, что релиз с Мари Краймбрери никогда не выйдет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами