Фанатам Мари Краймбрери продали места на концерт без сидений

Mash: у посетителей концерта Краймбрери не оказалось сидений на выступлении

Посетители концерта Мари Краймбрери в Санкт-Петербурге пожаловались на отсутствие сидений. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, много фанатов Краймбрери оказались недовольны своими местами на концерте в СКА Арене. Как они утверждают, со многих точек невозможно смотреть выступления. К примеру, операторское оборудование загораживает вид на сцену. Более того, на некоторых местах, где должны быть сиденья, их не оказалось.

В июне 2025-го Мари Краймбрери вышла на сцену после рождения ребенка и выступила с собственным шоу на 20-й юбилейной церемонии «Премии Муз-ТВ 2025. ЛЕГЕНДА». В 2024 году ее номер на премии был наиболее сложным из всех, что были представлены за все время.

19 мая Мари Краймбрери и блогер Дава (Давид Манукян — настоящее имя) впервые стали родителями. У них родилась дочь.

16 марта Манукян опубликовал видео с тайной свадьбы с возлюбленной, певицей Мари Краймбрери. Влюбленные были запечатлены в ЗАГСе. В начале ролика Дава и Краймбрери целовались, а после повернулись к оператору и показали кольца.

Ранее Гуф заявил, что релиз с Мари Краймбрери никогда не выйдет.