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Мари Краймбрери выйдет на сцену впервые после родов

Певица Краймбрери выступит на премии Муз-ТВ после рождения ребенка
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marikraimbrery/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Мари Краймбрери станет тайным гостем 20-й юбилейной церемонии «Премии Муз-ТВ 2025. ЛЕГЕНДА». Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на пресс-службу музыкального телеканала.

Краймбрери впервые выйдет на сцену после рождения ребенка и выступит с собственным шоу. В 2024 году ее номер на премии был наиболее сложным из всех, что были представлены за все время.

После родов Краймбрери уже выпустила сингл «Все прошло» и объявила о предстоящем релизе нового альбома.

Вручение премии пройдет 7 июня на площадке Live Арена в Москве, кроме того, шоу Мари покажут в прямом эфире МУЗ-ТВ. С эксклюзивными номерами выступят Анна Asti, группа «Звери», Полина Гагарина, Дима Билан, Григорий Лепс, Люся Чеботина и другие.

Ранее стало известно, что Shaman споет на премии Муз-ТВ песню, с которой представит Россию на «Интервидении».

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