Гуф о релизе с Мари Краймбрери: «Не можем высасывать это из пальца»

Рэпер Гуф заявил, что релиз с Мари Краймбрери никогда не выйдет
ТНТ

Рэпер Гуф (Алексей Долматов – настоящее имя) сообщил во время прямого эфира в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что релиз с Мари Краймбрери никогда не выйдет.

Гуф заявил, что с релизом, который был анонсирован в 2020 году, случились большие проблемы.

«Мари Краймбрери вышла замуж за Даву, родила ребенка, и целый альбом про то, как мы офигенно дружим и между нами ничего нет, мы не можем писать, высасывать это из пальца», — поделился артист.

По словам Гуфа, Краймбрери записала только три хороших трека, которые выпустятся синглами. Один из них выйдет на лейбле артистки, а другой – у рэпера.

«Правда, мы дружим очень хорошо, но вот это про дружбу между пацаном и девчонкой всю дорогу писать мы (устали)», — поделился артист.

2 октября ТАСС сообщил, что полиция прекратила уголовное преследование Гуфа по делу о грабеже в Подмосковье осенью прошлого года.

В правоохранительных органах рассказали, что версия музыканта и его защитников подтвердилась: он не был зачинщиком потасовки.

Ранее Гуф ответил на слухи о новом романе.

