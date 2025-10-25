Рэпер ST поймал акулу на Мальдивах: «Мужики вдвоем тащат»

Рэпер ST (настоящее имя Александр Степанов) поймал акулу на Мальдивах. Об этом рассказала его супруга телеведущая Ассоль на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Лимонную акулу удалось поймать во время ночной рыбалки на острове.

«Вы когда-нибудь слышали, чтобы на простой рыбалке (даже без удочек, просто на леску и грузило) кто-то поймал акулу? Я — нет!» — написала Ассоль.

Ведущая также опубликовала видео с мужем и акулой, добавив, что после рыбу отпустили.

«Мужики вдвоем тащат!» — удивляется размерам улова в видеоролике она.

