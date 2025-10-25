На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рэпер ST поймал акулу на Мальдивах: «Мужики вдвоем тащат»

Жена рэпера ST Ассоль опубликовала видео с мужем, поймавшим акулу
assol13/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер ST (настоящее имя Александр Степанов) поймал акулу на Мальдивах. Об этом рассказала его супруга телеведущая Ассоль на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Лимонную акулу удалось поймать во время ночной рыбалки на острове.

«Вы когда-нибудь слышали, чтобы на простой рыбалке (даже без удочек, просто на леску и грузило) кто-то поймал акулу? Я — нет!» — написала Ассоль.

Ведущая также опубликовала видео с мужем и акулой, добавив, что после рыбу отпустили.

«Мужики вдвоем тащат!» — удивляется размерам улова в видеоролике она.

В сентябре звезда фильма «Челюсти» Джеффри Вурхис рассказал, как зарабатывает на своей роли спустя 50 лет после выхода картины. Будучи подростком, Вурхис сыграл в фильме Стивена Спилберга «второго ребенка, съеденного акулой» — Алекса Кинтнера, появляющегося на экране в пасти кровожадного животного совсем ненадолго.

Ранее подросток едва не лишился руки после купания в бассейне с «беззубыми» акулами.

