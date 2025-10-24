В Мадриде обнаружили картину Пикассо, считавшуюся пропавшей

Национальная полиция Испании обнаружила в Мадриде картину Пабло Пикассо «Натюрморт с гитарой», которая считалась пропавшей с начала октября. Об этом сообщила газета El Pais.

По данным правоохранителей, произведение, вероятно, так и не покинуло столицу и не было загружено в транспорт, которым его должны были доставить в Гранаду.

Картина 1919 года выполнена в технике гуаши и застрахованнаа на сумму около €600 тыс. Ее собирались выставить на вернисаже «Натюрморт. Вечность инертного» фонда «Каха-Гранада», начавшем работу на прошлой неделе в Гранаде. Она была упакована вместе с другими 56 произведениями и подготовлена к отправке еще 25 сентября.

Фонд CajaGranada сообщил, что 3 октября транспортная компания доставила груз под видеонаблюдением, однако из-за отсутствия полной нумерации упаковок сотрудники не смогли провести детальную проверку до распаковки. Приемочные документы были подписаны с условием последующей сверки.

Проверка 6 октября показала, что одна из картин отсутствует, после чего организация подала заявление в полицию. Исчезновение произведения внесли в международную базу Интерпола о похищенных и пропавших произведений искусства.

