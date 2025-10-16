На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Испании пропала картина Пикассо стоимостью €600 тыс

Ideal: в Испании пропала картина Пикассо «Натюрморт с гитарой»
true
true
true
close
IDEAL

Национальная полиция Испании расследует дело об исчезновении картины Пабло Пикассо «Натюрморт с гитарой», которую перевозили из Мадрида в Гранаду. Об этом сообщает издание Ideal.

Картина была застрахована на сумму около €600 тыс. Ее собирались выставить на вернисаже «Натюрморт. Вечность инертного» фонда «Каха-Гранада», начавшем работу на прошлой неделе в Гранаде.

В культурном центре рассказали, что, распаковывая работы для размещения в залах, сотрудники галереи поняли, что не хватает одной из картин. В итоге выставка открылась без «Натюрморта с гитарой».

Изначально в столице Испании хранились более полусотни работ различных авторов, которые должны были отправить на выставку в Гренаду. И хотя, по информации испанской прессы, все условия хранения и транспортировки картин строго соблюдались, «Натюрморт с гитарой» Пикассо исчез во время перевозки.

Сотрудники правоохранительных органов убеждены, что произведение художника похитили злоумышленники. В настоящее время ведется расследование инцидента.

Ранее в Британии нашли утерянную 150 лет назад картину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами