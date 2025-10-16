В Испании пропала картина Пикассо стоимостью €600 тыс

Национальная полиция Испании расследует дело об исчезновении картины Пабло Пикассо «Натюрморт с гитарой», которую перевозили из Мадрида в Гранаду. Об этом сообщает издание Ideal.

Картина была застрахована на сумму около €600 тыс. Ее собирались выставить на вернисаже «Натюрморт. Вечность инертного» фонда «Каха-Гранада», начавшем работу на прошлой неделе в Гранаде.

В культурном центре рассказали, что, распаковывая работы для размещения в залах, сотрудники галереи поняли, что не хватает одной из картин. В итоге выставка открылась без «Натюрморта с гитарой».

Изначально в столице Испании хранились более полусотни работ различных авторов, которые должны были отправить на выставку в Гренаду. И хотя, по информации испанской прессы, все условия хранения и транспортировки картин строго соблюдались, «Натюрморт с гитарой» Пикассо исчез во время перевозки.

Сотрудники правоохранительных органов убеждены, что произведение художника похитили злоумышленники. В настоящее время ведется расследование инцидента.

Ранее в Британии нашли утерянную 150 лет назад картину.