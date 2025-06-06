Guardian: в Британии нашли утерянную 150 лет назад картину Уильяма Тернера

Одна из ранних картин живописца Уильяма Тернера, утерянная 150 лет назад, была найдена в Великобритании. Об этом сообщила газета The Guardian.

По ее данным, реставраторы в ходе работы обнаружили подпись художника на картине «Нарастающий шквал». Выяснилось, что эту работу художник написал в 17 лет, после чего в течение 150 лет она считалась утерянной.

Представитель аукционного дома Sotheby's выразил уверенность, что картину написал Тернер. Он отметил, что полотно осмотрели «все исследователи творчества Тернера, которые единогласно подтвердили авторство».

В скором времени «Нарастающий шквал» выставят на аукционе Sotheby's. Ориентировочно, стартовая цена составит £200-300 тысяч ($270-400 тысяч).

В апреле сообщалось, что полиция американского города Инглвуд вернула украденную картину с изображением президента Джорджа Вашингтона. Полотно нашли более чем через год после кражи. Оно представляет собой копию на стекле известного портрета Вашингтона, созданного художником Гилбертом Стюартом. Директор по изобразительному искусству аукционного дома Freeman's Моника Браун пояснила, что картину создали неназванные китайские художники примерно в 1798 году.

Картина была украдена в январе 2024 года из хранилища Инглвуда. Расследовавший дело полицейский Кристиан Контос рассказал, что ее нашли в заброшенном номере отеля. Аресты не были произведены, и вор по-прежнему неизвестен.

Ранее пенсионерка из Москвы украла картину русского художника за 2,5 млн рублей.