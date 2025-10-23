Хлоя Кардашьян призналась, что у нее три года не было секса

Звезда реалити Кардашьян заявила, что прекрасно себя чувствует без секса

Американская бизнесвумен и звезда реалити-шоу Хлоя Кардашьян в первом эпизоде седьмого сезона сериала «Семейство Кардашьян» призналась, что у нее три года не было секса. Знаменитость цитирует издание People.

«У меня не было секса более трех лет. Я даже ни с кем не переписываюсь», — сказала она одному из гостей шоу.

Кроме того, добавила Кардашьян, она даже не снимает «нюдсов».

«Мне нравится быть 40-летней. Быть 40-летней — это великолепно. Я на днях увидела мем, говоривший было что-то вроде: «Почему ты такой счастливый?», а человек отвечает: «Потому что я ни с кем не встречаюсь». И подумала: «Да, я действительно чувствую себя прекрасно с этой энергией прямо сейчас», — поделилась она.

Хлоя также заявила о своем желании оставаться незамужней, пока ее дети — 7—летняя дочь Тру и 3-летний сын Татум, родившиеся в браке со спортсменом Тристаном Томпсоном, — не выросли.

