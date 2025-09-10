Плейбой Чарли Шин соблюдает целибат уже почти 10 лет: «Воспринял как передышку»

Актер Чарли Шин, прославившийся ролью плейбоя в сериале «Два с половиной человека» признался, что соблюдает целибат на протяжении восьми лет. Его слова передает Page Six.

По словам артиста, он решил кардинально изменить свою жизнь в 2017 году: полностью отказался от алкоголя и пересмотрел образ жизни. С тех пор, рассказал Шин, у него не было ни одного романа.

«Как же долго секс занимал одно из первых мест в списке моих приоритетов…И поэтому я воспринял целибат как необходимую передышку. Это не значит, что я буду отгораживаться от всего этого в будущем», — заявил актер.

Шин, у которого в 2011 году диагностировали ВИЧ, также открыто заявил о том, что благодарен судьбе за возможность избавиться от алкогольной и наркотической зависимостей. Он признался, что стремился стать достойным примером для своих детей.

Актер был женат трижды, у него пятеро детей от предыдущих отношений: 40-летняя Кассандра от бывшей жены Полы Профит, 21-летняя Сами и 20-летняя Лола от Дениз, а также 16-летние близнецы Боб и Макс от Брук Мюллер. Шин поддерживает отношения со всеми своими детьми, несмотря на сложные периоды в семейной жизни.

