«Эти песни сейчас очень нужны»: Михайлов объяснил любовь зумеров к Кадышевой и Булановой

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова и народная артистка страны Надежда Кадышева обрели популярность у зумеров благодаря своему многолетнему труду. Об этом «Пятому каналу» на российской национальной музыкальной премии «Виктория» заявил народный артист России Стас Михайлов.

По его словам, волна их популярности началась заслуженно.

«Время! Сейчас люди сами выбирают. Не то, что они стали лучше петь или еще что-то другое… Они просто, знаете, время опять так щелкнуло, и получилось. Эти песни опять сейчас очень нужны. Я так кайфую, и мне нравятся эти песни, что у Булановой, что у Кадышевой, дай бог им здоровья», — сказал певец.

Михайлов добавил, что их творчество отличается простотой, поэтому запоминается слушателям и является доступным для них. Он добавил, что сам слушает хиты исполнительниц.

Музыкальный критик Евгений Бабичев до этого раскрыл секрет популярности песен Кадышевой и Булановой. По его словам, сегодня становится популярным то, что максимально ложится на душу, под что можно потанцевать или просто отключить мозг. Народ не хочет чего-то сложного — жизнь и так загружает, отметил он.

Ранее сообщалось, что Стас Михайлов решил раскрыть все свои секреты в фильме-автобиографии.