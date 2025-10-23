На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Эти песни сейчас очень нужны»: Михайлов объяснил любовь зумеров к Кадышевой и Булановой

Певец Михайлов назвал заслуженной любовь зумеров к Кадышевой и Булановой
true
true
true
close
ТНТ

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова и народная артистка страны Надежда Кадышева обрели популярность у зумеров благодаря своему многолетнему труду. Об этом «Пятому каналу» на российской национальной музыкальной премии «Виктория» заявил народный артист России Стас Михайлов.

По его словам, волна их популярности началась заслуженно.

«Время! Сейчас люди сами выбирают. Не то, что они стали лучше петь или еще что-то другое… Они просто, знаете, время опять так щелкнуло, и получилось. Эти песни опять сейчас очень нужны. Я так кайфую, и мне нравятся эти песни, что у Булановой, что у Кадышевой, дай бог им здоровья», — сказал певец.

Михайлов добавил, что их творчество отличается простотой, поэтому запоминается слушателям и является доступным для них. Он добавил, что сам слушает хиты исполнительниц.

Музыкальный критик Евгений Бабичев до этого раскрыл секрет популярности песен Кадышевой и Булановой. По его словам, сегодня становится популярным то, что максимально ложится на душу, под что можно потанцевать или просто отключить мозг. Народ не хочет чего-то сложного — жизнь и так загружает, отметил он.

Ранее сообщалось, что Стас Михайлов решил раскрыть все свои секреты в фильме-автобиографии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами