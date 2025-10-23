Россияне стали чаще смотреть азиатский контент

В России вырос интерес к фильмам и сериалам из Китая и Кореи

Россияне стали больше интересоваться азиатским контентом. Об этом «Газете.Ru» сообщил KION со ссылкой на свой анализ.

По данным онлайн-кинотеатра, с января по октябрь 2025 года дорамы и полнометражные фильмы из Китая и Кореи стали чаще просматриваться по сравнению с тем же периодом прошлого года. Среднее время просмотра с 2024 года выросло с 11,9 до 15 часов на пользователя, а глубина просмотра выросла с 41% до 50%.

Наибольший интерес россияне показали к жанрам фэнтези и драма. Эти категории лидируют по количеству и глубине просмотров. Среди китайских проектов наиболее популярными среди фэнтези-дорама «Неукротимый: Повелитель Чэньцин», комедия с Джеки Чаном «Операция «Панда», боевик «Высокое напряжение» и дорама «Киберкраш: влюбиться в твою улыбку». Среди корейский – романтическая дорама «Истинная красота», мелодрама «Семья по выбору» и фантастический фильм «Пришельцы».

В мае генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров рассказал, что представители студии обсуждали возможное сотрудничество с китайскими кинематографистами. Он заявил, что в Китае очень мощная киноиндустрия.

Ранее Shaman предрекли великое будущее в Китае.