На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россияне стали чаще смотреть азиатский контент

В России вырос интерес к фильмам и сериалам из Китая и Кореи
true
true
true
close
Thomas Peter/Reuters

Россияне стали больше интересоваться азиатским контентом. Об этом «Газете.Ru» сообщил KION со ссылкой на свой анализ.

По данным онлайн-кинотеатра, с января по октябрь 2025 года дорамы и полнометражные фильмы из Китая и Кореи стали чаще просматриваться по сравнению с тем же периодом прошлого года. Среднее время просмотра с 2024 года выросло с 11,9 до 15 часов на пользователя, а глубина просмотра выросла с 41% до 50%.

Наибольший интерес россияне показали к жанрам фэнтези и драма. Эти категории лидируют по количеству и глубине просмотров. Среди китайских проектов наиболее популярными среди фэнтези-дорама «Неукротимый: Повелитель Чэньцин», комедия с Джеки Чаном «Операция «Панда», боевик «Высокое напряжение» и дорама «Киберкраш: влюбиться в твою улыбку». Среди корейский – романтическая дорама «Истинная красота», мелодрама «Семья по выбору» и фантастический фильм «Пришельцы».

В мае генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров рассказал, что представители студии обсуждали возможное сотрудничество с китайскими кинематографистами. Он заявил, что в Китае очень мощная киноиндустрия.

Ранее Shaman предрекли великое будущее в Китае.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами