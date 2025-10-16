На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Станет суперзвездой»: Shaman предрекли великое будущее в Китае

Критик Соседов: певца Shaman ждут успех и великое будущее в Китае
true
true
true
close
KCNA

Певец Shaman (Ярослав Дронов) может добиться огромного успеха у аудитории в странах Азии, в том числе в Китае, где его ожидает «великое будущее». Такой прогноз в беседе с Общественной Службой Новостей озвучил музыкальный критик Сергей Соседов.

В пример эксперт привел успех певца Витаса, покорившего азиатскую публику своим необычным вокалом и эпатажными образами. По мнению Соседова, и в Китае, и Корее жители как раз любят все необычное и даже «инопланетное». В этом плане публике может понравиться Дронов, так как для азиатской музыкальной сферы он может стать лицом очень неординарным, считает специалист.

«Я полагаю, что у певца великое будущее в Китае, — заявил Соседов. — Вспомните, как это было с Полиной Гагариной, ее тоже часто приглашали в Китай, и она там стала суперзвездой. Падки азиаты на красивый вокал и немного эльфийскую внешность. Мне кажется, что Дронов тоже сможет добиться успеха в Азии».

Напомним, до этого Shaman исполнил песню, посвященную лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну в ходе своего выступления в КНДР. Он принимал участие в концерте в театре «Мансудэ», приуроченном к 80-летнему юбилею основания Трудовой партии Кореи. Также там выступали артисты Государственного академического русского народного хора имени Пятницкого, Театра балета Аллы Духовой «Тодес» и Ансамбля песни и пляски Воздушно-космических сил РФ. После концерта Ким Чен Ын поднялся на сцену, чтобы выразить признательность российским деятелям искусства за их выступления.

Ранее в Мурманске и Архангельске отменили концерт Shaman.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами